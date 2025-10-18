CG News: अब छत्तीसगढ़ में भी मंत्रियों पर बढ़ेगा काम का दबाव, कामकाज का हो रहा आकलन

भाजपा सूत्रों के अनुसार, प्रदेश भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व खासकर कैबिनेट मंत्रियों के कामकाज का हर माह आकलन कर रहा है। साथ ही जिन मंत्रियों का परफारमेंस अच्छा नहीं आ रहा है, उन्हें समय रहते सुधारने की नसीहत भी दी जा रही है। इसी तरह विधानसभा के विधायकों की भी जनता के प्रति कैसा रवैया है, इसका फीडबैक लगातार वहां के पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं से ली जा रही है। विधायकों को भी प्रदेश संगठन द्वारा नसीहतें दी जा रही हैं।