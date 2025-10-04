CG Crime: इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा, पार्किंग में जुआ, 7 गिरफ्तार

इसी तरह खमतराई पुलिस ने रावांभाठा जय अम्बे ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग नंबर -5 के बाजू बिजली खंभे के पास जुए के अड्डे पर छापा मारा। मौके से प्रकाश कुशवाहा, आशुतोष दुबे, सोनू राय, मोहम्मद जावेद, शहबाज अली, जयनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।