CG Crime: इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा, पार्किंग में जुआ, 7 गिरफ्तार

CG Crime: इलेक्ट्रॉनिक दुकान का संचालक संजय करमचंदानी महिला वर्ल्ड कप के न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में ऑनलाइन सट्टा चला रहा था।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 04, 2025

CG Crime: इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा, पार्किंग में जुआ, 7 गिरफ्तार

CG Crime: पुलिस ने जुए-सट्टा को लेकर दो कार्रवाई की। तिल्दा-नेवरा की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर दुकानदार को गिरफ्तार किया। दूसरी ओर खमतराई इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग में जुआ चल रहा था। इसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक तिल्दा नेवरा की यश इलेक्ट्रॉनिक दुकान का संचालक संजय करमचंदानी महिला वर्ल्ड कप के न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच में ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। इसकी सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से संजय को बेटिंग ऐप 777 एक्सचेंज के जरिए ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पकड़ा।

इसी तरह खमतराई पुलिस ने रावांभाठा जय अम्बे ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग नंबर -5 के बाजू बिजली खंभे के पास जुए के अड्डे पर छापा मारा। मौके से प्रकाश कुशवाहा, आशुतोष दुबे, सोनू राय, मोहम्मद जावेद, शहबाज अली, जयनाथ सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

Updated on:

04 Oct 2025 11:39 am

Published on:

04 Oct 2025 11:33 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में ऑनलाइन सट्टा, पार्किंग में जुआ, 7 गिरफ्तार

