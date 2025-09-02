OPERATION NISCHAY: हेरोइन तस्करी में पंजाब से तीन, एमडीएमए तस्करी में युवती का पार्टनर भी गिरफ्तार

राजधानी रायपुर में सक्रिय ड्रग्स माफिया से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर, पैडलर और कंज्यूमरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। मुंबई से पकड़ी गई इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के पार्टनर सहित चार और पैडलरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें टिकरापारा और कबीर नगर में दर्ज हेरोइन तस्करी में शामिल पंजाब के तीन डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। दूसरी ओर एमडीएमए तस्करी में शामिल नव्या के आधा दर्जन मोबाइलों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नव्या के पास शहर के कई वीआईपी लोगों के नंबर हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में रही है। पुलिस नव्या के संबंधों की तस्दीक कर रही है। उल्लेखनीय है कि करोड़ों के शराब घोटाले में शामिल एक आरोपी से भी नव्या के करीबी संबंध रहे हैं।