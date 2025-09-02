Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

OPERATION NISCHAY: हेरोइन तस्करी में पंजाब से तीन, एमडीएमए तस्करी में युवती का पार्टनर भी गिरफ्तार

नव्या के पास मिले आधा दर्जन मोबाइलों के मैसेज, नकदी ट्रांजेक्शन आदि की जांच की जा रही है। संदेहियों से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है।

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 02, 2025

OPERATION NISCHAY: हेरोइन तस्करी में पंजाब से तीन, एमडीएमए तस्करी में युवती का पार्टनर भी गिरफ्तार
OPERATION NISCHAY: हेरोइन तस्करी में पंजाब से तीन, एमडीएमए तस्करी में युवती का पार्टनर भी गिरफ्तार

राजधानी रायपुर में सक्रिय ड्रग्स माफिया से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर, पैडलर और कंज्यूमरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। मुंबई से पकड़ी गई इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक के पार्टनर सहित चार और पैडलरों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें टिकरापारा और कबीर नगर में दर्ज हेरोइन तस्करी में शामिल पंजाब के तीन डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। दूसरी ओर एमडीएमए तस्करी में शामिल नव्या के आधा दर्जन मोबाइलों की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नव्या के पास शहर के कई वीआईपी लोगों के नंबर हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में रही है। पुलिस नव्या के संबंधों की तस्दीक कर रही है। उल्लेखनीय है कि करोड़ों के शराब घोटाले में शामिल एक आरोपी से भी नव्या के करीबी संबंध रहे हैं।

कारोबारियों की लंबी लिस्ट, ड्रग्स के आदी भी

नव्या से ड्रग्स लेने वालों में कार कारोबारी के अलावा डूमरतराई के इंटीरियर कारोबारी सहित कई रईसजादे शामिल हैं। नव्या के पास मिले आधा दर्जन मोबाइलों के मैसेज, नकदी ट्रांजेक्शन आदि की जांच की जा रही है। संदेहियों से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। युवती के खाते में पैसा भेजने वालों को बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स पार्टी करने वालों की संख्या काफी अधिक है। जिन्हें नव्या के जरिए ड्रग्स पहुंचाया जा रहा था।

पार्टनर भी पुलिस के जाल में

नव्या के साथ ड्रग्स तस्करी करने वाले पार्टनर अयान परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह नव्या के साथ ही मुंबई आना जाना करता था। अयान टिकरापारा के मोतीनगर का रहने वाला है। नव्या के साथ ड्रग्स तस्करी के सबूत मिलने के बाद अयान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पंजाब से हेरोइन डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े गए

टिकरापारा थाने में दर्ज एनडीपीएस के मामले की जांच के दौरान पुलिस को पंजाब के चरणजीत सिंह उर्फ चांद और गुरजीत सिंह उर्फ गुरुजी की जानकारी मिली। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने 4 अगस्त को कमल विहार में छापा मारकर पंजाब निवासी लवजीत सिंह और रायपुर के सुवित श्रीवास्तव को पकड़ा था। आरोपियों के पास करीब आधा किलो हेरोइन बरामद हुई थी। लवजीत पंजाब से हेरोइन लाता था। लवजीत को चरणजीत और गुरजीत ही हेरोइन देते थे। इस मामले में लवजीत, सुवित और उसके अन्य साथी जेल में हैं। आरोपियों को चरणजीत और गुरजीत ही ड्रग्स सप्लाई करते थे।

पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा एक और गिरफ्तार

कबीर नगर थाने में दर्ज हेरोइन तस्करी के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इस गैंग के सरगना हीरापुर निवासी रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर उर्फ पाबलो और उसकी मां जेल में है। पिंदर पंजाब में पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया से जुड़े़ कंवलजीत सिंह और अन्य से हेरोइन लेकर रायपुर लाता था। इस मामले में पुलिस ने पंजाब से जसनसिंह उर्फ लव को गिरफ्तार किया है। जसन का भी पाकिस्तान कनेक्शन है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 12:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / OPERATION NISCHAY: हेरोइन तस्करी में पंजाब से तीन, एमडीएमए तस्करी में युवती का पार्टनर भी गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट