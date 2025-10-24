Cyber Fraud: रायपुर में साइबर ठगी के 40 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं होल्ड, रिकवरी में छूट रहा पसीना

Cyber Fraud: राजधानी के साथ प्रदेश भर में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस एक्शन भी ले रही है और अब साइबर ठगी करने वाले अरेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन ठगी के शिकार हुए लोगों को ठगी का पैसा वापस दिलाने के आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। यह 5 फीसदी भी नहीं हो पाया है। पुलिस ठगी की राशि को होल्ड तो करवा देती है, लेकिन उसे पीड़ितों को वापस नहीं करवा पा रही है।