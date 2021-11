किसानों के लिए खुशखबरी : 25 सौ से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा धान का समर्थन मूल्य

किसानों के लिए खुशखबरी : 25 सौ से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा धान का समर्थन मूल्य

paddy purchasing in chhattisgarh: गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, 2800 रुपए प्रति क्विंटल (Government will Purchase Paddy on 2800 Rs Per Quintal) मिलेगा धान का दाम.