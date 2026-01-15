Chhattisgarh Paddy Spoil: छत्तीसगढ़ में 26 करोड़ का धान खराब, बैज का सरकार पर हमला, बोले- नहीं पचा पाए धान

इस बीच, महासमुंद जिले के पांच स्टोरेज सेंटर में करीब 5.5 करोड़ रुपये का धान सूख गया। कुल मिलाकर, राज्य में 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा के धान का नुकसान हुआ है। अब, PCC चीफ बैज ने आरोप लगाया है कि बस्तर में 1.46 लाख क्विंटल धान खराब हो गया है। बस्तर के एक धान खरीद सेंटर पर दो मरे हुए चूहे दिखाते हुए दीपक बैज ने कहा कि ये चूहे बस्तर पहुंचने से पहले ही मर गए। इस बीच, राजधानी रायपुर में पूर्व MLA विकास उपाध्याय ने खाद्य मंत्री को चूहे पकड़ने वाला पिंजरा सौंपा।