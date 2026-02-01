वाट्सऐप में भेजा जा रहा उपभोक्ताओं को पेपरलेस बिजली बिल, एक क्लिक से होगा भुगतान

उपभोक्ताओं को रीडिंग दर्ज होने के बाद वाट्सऐप पर मैसेज पहुंच जा रहा है। उन्हें मोबाइल पर पूरा डिटेल बिल पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त हो रहा है। साथ ही उन्हें एक क्लिक पर भुगतान की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। यह सूचना उन्हें हिन्दी के अलावा छत्तीसगढ़ी व अंग्रेजी में भी प्राप्त हो रही। इसके लिए वे मनपसंद भाषा का चयन मोर बिजली ऐप में भाषा चयन (लैंग्वेज प्रिफरेंस) के विकल्प से कर सकते हैं। यह वाट्सऐप संदेश उन्हें ऑफिसियल आईडी सीएसपीडीसीएल से भेजा जा रहा है, जिसमें भीतर ऑफिसियली वेरीफाइड मोबाइल नंबर 942555-1912 दर्ज रहेगा।