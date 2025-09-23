CG News: पत्थर संग्रहण के जुनून ने बना दिया पथरा वाले गुरुजी, घर पर है 200 प्रकार के पत्थरों का संग्रह, कई राज्यों में लगाई प्रदर्शनी

वे बताते हैं कि उनका जन्म छिंदवाड़ा में पेंच नदी के किनारे हुआ। बचपन में रोज नदी में नहाने जाते और रंग-बिरंगे पत्थर चुनकर घर ले आते। पिता अक्सर डांटते कि बेकार चीजें क्यों लाते हो, लेकिन यही आदत धीरे-धीरे जुनून बन गई। आगे चलकर उन्होंने क्रिस्टल, कटेला और अन्य दुर्लभ पत्थरों को भी संग्रहित करना शुरू किया।