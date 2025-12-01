Patrika Sting: वनडे मैच के 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार में बेच रहे दलाल

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इंडोर स्टेडियम में जहां ऑफलाइन टिकट मिल रहे थे। वहीं मेन गेट के बाहर ही कई दलाल 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। बता दें कि टिकट की ऑनलाइन बिक्री दो फेज में की गई है। पहले फेज में 22 नवंबर को 44 हजार में से करीब 18 हजार टिकट 15 से 20 मिनट में ही बिक गए थे। इसके बाद बुकिंग बंद कर दी गई। दूसरे फेज की ऑनलाइन बिक्री 28 नवंबर को की गई। इसमें 17 हजार टिकट बुकिंग के लिए खोले गए। ऑफलाइन टिकट बूढ़ापारा के इंडोर स्टेडियम में मिल रहे थे।