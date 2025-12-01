Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Patrika Sting: वनडे मैच के 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार में बेच रहे दलाल

करीब 35 हजार टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग कुछ ही मिनटों में हो गई। इसके कारण कई क्रिकेट फैंस को टिकट ही नहीं मिल पाए। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए इंडोर स्टेडियम में फैंस की लंबी कतार लगी रही।

रायपुर

image

Rabindra Rai

Dec 01, 2025

Patrika Sting: वनडे मैच के 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार में बेच रहे दलाल

Patrika Sting: वनडे मैच के 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार में बेच रहे दलाल

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए टिकटों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। इंडोर स्टेडियम में जहां ऑफलाइन टिकट मिल रहे थे। वहीं मेन गेट के बाहर ही कई दलाल 2500 रुपए वाले टिकट 7 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं। बता दें कि टिकट की ऑनलाइन बिक्री दो फेज में की गई है। पहले फेज में 22 नवंबर को 44 हजार में से करीब 18 हजार टिकट 15 से 20 मिनट में ही बिक गए थे। इसके बाद बुकिंग बंद कर दी गई। दूसरे फेज की ऑनलाइन बिक्री 28 नवंबर को की गई। इसमें 17 हजार टिकट बुकिंग के लिए खोले गए। ऑफलाइन टिकट बूढ़ापारा के इंडोर स्टेडियम में मिल रहे थे।

कई फैंस को नहीं मिले टिकट

सीएससीएस ने भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही सीरीज के दूसरे एकदिवसीय मैच के टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुकिंग एजेंसी को सौंपी थी। दो चरणों में टिकट की ऑनलाइन बिक्री की गई। 44 हजार में से करीब 35 हजार टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग कुछ ही मिनटों में हो गई। इसके कारण कई क्रिकेट फैंस को टिकट ही नहीं मिल पाए। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए इंडोर स्टेडियम में फैंस की लंबी कतार लगी रही।

यह है टिकटों का रेट

स्टूडेंट गैलरी अपर स्टैंड-3 - 800 रुपए
जनरल अपर स्टैंड 2 व 4 - 1500 रु.
जनरल अपर स्टैंड 1, 5, 6, 10 - 2500
लोअर लेवल स्टैंड 2, 4, 7, 9- 2500
लोअर लेवल स्टैंड 5, 6 और 10ए- 3000 रुपए
लोअर लेवल स्टैंड 10बी- 3500 रुपए

दलाल से ऐसे हुई चैटिंग

रिपोर्टर- टिकट मिल जाएगा क्या
दलाल- हां, मिल जाएगा
रिपोर्टर- कौन सी गैलरी का है
दलाल- लोअर-6 के 2 अवलेबल हैं और अपर-10 के 2 अवलेबल हैं।
रिपोर्टर- रेट क्या है
दलाल- लोअर के 7 हजार और अपर गैलरी के 6 हजार। दोनों ही बेस्ट लोकेशन है। लोअर 6 लॉन्ग ऑफ और सामने है। अपर 10 चेजिंग रूम के बगल में है।
रिपोर्टर- कुछ कम नहीं होगा रेट
दलाल- पूरे चार टिकट लोगे तो कुछ कम हो जाएगा।
रिपोर्टर- वैसे और कितने टिकट मिल सकते हैं
दलाल- अभी 4 तुरंत दे सकता हूं। बाकी मैं अपने किसी और से आपको दिलवा सकता हूं। 5-7 टिकट।

ब्लैक में क्रिेकेट मैच का टिकट बेचने वाले दो युवक गिरफ्तार

भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच रायपुर में होने वाला है। इसके लिए टिकट की मारामारी है। रविवार को क्रिकेट मैच का टिकट ब्लैक में बेचने वाले दो युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक फाफाडीह इलाके में मैच का टिकट ब्लैक करने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उन्हें पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक ऋतिक माखीजा और देवव्रत माखीजा क्रिकेट मैच का टिकट ब्लैक में बेच रहे थे। 2800 के टिकट दोनों 5-5 हजार रुपए में बेच रहे थी। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों के कब्जे से 7 टिकट बरामद हुए हैं। सिविल लाइन पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

