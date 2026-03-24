CG DR Hike: छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर! जल्द मिलेगा 3% डीआर

CG DR Hike: छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के बाद अब पेंशनरों को भी समान रूप से महंगाई राहत (डीआर) मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव के मुताबिक, इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 23 मार्च 2026 को मंजूरी दे दी है।