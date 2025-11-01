PM Modi in Raipur: मंच पर पहुंचते ही मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा माहौल, छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव में PM का हुआ भव्य स्वागत

PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ राज्य के गठन होने के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका भव्‍य स्‍वागत किया गया है। उन्‍होंने मंच से छत्‍तीसगढ़ के कोने-कोने से आए लोगों का अभिवादन किया। पीएम जैसे ही मंच पर पहुंचे, पूरा माहौल मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने मंच के बीचोंबीच जाकर जनता को हाथ जोड़कर नमस्‍कार किया और फिर आगे आकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।