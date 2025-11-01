PM Modi in Raipur: मंच पर पहुंचते ही मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा पूरा माहौल, छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव में PM का हुआ भव्य स्वागत

PM मोदी (फोटो सोर्स- ANI)
PM Modi in Raipur: प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ राज्य के गठन होने के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। उन्होंने मंच से छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से आए लोगों का अभिवादन किया। पीएम जैसे ही मंच पर पहुंचे, पूरा माहौल मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने मंच के बीचोंबीच जाकर जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर आगे आकर लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, जहां तक नजर जा रही है, वहां तक केवल लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मंच पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित अन्य गणमान्य नेता, मंत्री उपस्थित हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर PM आवास योजना के हितग्राहियों को चाबियां सौंपी। PM मोदी ने धमतरी की सोनिया से बातचीत भी की।
बता दें कि PM मोदी ने नवा रायपुर को प्रदेश की पहली सोलर-सिटी बनाने की बात भी कही। PM ने कहा- प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब भी मैं दुनिया के विभिन्न देशों में गया हूं, मुझे हर जगह ब्रम्ह कुमारिस के लोग मिले हैं। इससे मुझे न केवल अपनेपन का अहसास होता है, बल्कि शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं शक्ति का पुजारी हूं और यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इससे पहले पीएम मोदी एयरपोर्ट से निकलकर सत्य साईं हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान रास्तेभर स्कूली छात्र और स्थानीय लोगों उनके स्वागत में खड़े रहे। पीएम मोदी सत्य साईं हॉस्पिटल पहुंचें और “दिल की बात” कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सत्य साईं के डायरेक्टर सी श्रीनिवास भी मौजूद रहे।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्माकुमारी संस्थान में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिए। दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य की गर्व की पहचान बनने वाले नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। नवा रायपुर की आधुनिक पहचान को मजबूत करते हुए, वे यहां ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और परंपरा को नई पहचान देगा।
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई के परिवार से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल, प्रसिद्ध साहित्यकार, से भी फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य व कुशलक्षेम की जानकारी ली।
