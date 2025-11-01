Patrika LogoSwitch to English

PM Modi Visit CG: पीएम मोदी ने डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का किया उद्घाटन, नए विधानसभा में प्रधानमंत्री बोले-

PM Modi Visit CG:पीएम मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 01, 2025

PM Modi Visit CG: पीएम मोदी ने डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का किया उद्घाटन, नए विधानसभा में प्रधानमंत्री बोले-

PM Modi Visit CG: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई, जिसके बाद राज्यगीत अरपा-पैरी के धार की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मकुमारी संस्थान के ‘शांति शिखर’ ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कहा कि हमारे यहां कहा जाता है आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। पीएम ने नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी किया।

उन्होंने यहां अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा और डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके पहले मोदी ने नवा रायपुर में सत्य साईं हॉस्पिटल में बच्चों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने एक बच्चे को गले लगाया। ये वही बच्चे हैं, जिनकी हार्ट सर्जरी सत्य साईं हॉस्पिटल में हुई है। PM प्रधानमंत्री करीब 6 घंटे 45 मिनट तक रायपुर में रहेंगे। PM ने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल भी जाना। इसके पहले एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और दोनों उपमुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया।

प्रधानमंत्री ने कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा? भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं।

अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने 'देव से देश' और 'राम से राष्ट्र' का संकल्प लिया था। राम से राष्ट्र का अर्थ है सुशासन और जनकल्याण का राज, इसका अर्थ है 'सबका साथ-सबका विकास' की भावना से शासन… जहां कोई ना गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़ेगा। राम से राष्ट्र का अर्थ है, बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "राम से राष्ट्र का एक अर्थ यह भी है कि मानवता विरोधी ताकतों का, आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद और माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है और गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए परिसर में हमें चारो ओर दिख रही है…"

