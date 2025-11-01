अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है… यहां जानें पीएम मोदी ने नए विधानसभा में क्या-क्या कहा?

PM Modi Raipur Visit (photo source- ANI)
PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनी है, इसे पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलाने और रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस करने का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के विकास के सफ़र की एक सुनहरी शुरुआत है, और मेरे लिए पर्सनली, यह बहुत खुशी का दिन है, एक अहम दिन है। पिछले कई दशकों से, इस धरती से मेरा गहरा पर्सनल जुड़ाव रहा है। एक कार्यकर्ता के तौर पर, मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया है। यहां के लोगों, इस धरती ने मेरे जीवन को बनाने में बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है।
छत्तीसगढ़ का विज़न, इसे बनाने का संकल्प, और उस संकल्प की पूर्ति- मैं छत्तीसगढ़ के बदलाव के हर पल का गवाह रहा हूं। और आज, जब छत्तीसगढ़ अपनी 25 साल की यात्रा में एक अहम पड़ाव पर पहुंच रहा है, तो मुझे भी इस पल का हिस्सा बनने का मौका मिला है। आज इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर, मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। मैं इस मौके पर छत्तीसगढ़ के लोगों और राज्य सरकार को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं है बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। साल 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने छ्त्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। आज जब इस विधानसभा भवन के साथ-साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है तो मन कह उठता है, अटल जी जहां भी हों, अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है।
PM Modi Raipur Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब अटल जी ने साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, तो वह फैसला सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। वह विकास के नए रास्ते खोलने और छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचानने का फैसला था। इसलिए, आज जब इस बड़ी सभा के साथ अटल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, तो मेरा दिल कह रहा है, अटल जी, आपका सपना सच हो रहा है। आपके द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। यह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणास्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुआ तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में हुई। वो समय सीमित संसाधनों का तो था लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज पूरा देश विरासत और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, और यह भावना सरकार की हर पॉलिसी और हर फैसले में दिखती है। यह नई छत्तीसगढ़ विधानसभा भी छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को दिखाती है। कुछ महीने पहले, मैंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को बस्तर आर्ट भेंट की थी। बस्तर की यह कला हमारी क्रिएटिविटी और सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह हमारा छत्तीसगढ़ है, भगवान श्री राम का ननिहाल। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। भगवान राम के आदर्श हमें अच्छे शासन का पाठ सिखाते हैं। 'राम से राष्ट्र' का मतलब है अच्छे शासन और जनता की भलाई का राज; इसका मतलब है 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना वाला शासन। जहां कोई गरीब न हो, कोई दुखी न हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ में जो बदलाव आया है, वह शानदार और प्रेरणा देने वाला है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था। आज वही राज्य खुशहाली, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक बन रहा है और इस बदलाव के पीछे छत्तीसगढ़ के लोगों की कड़ी मेहनत और BJP सरकारों की दूर की सोचने वाली लीडरशिप है।
“प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र रव भारत में भर दे” का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आजाद भारत का मंत्र था, जो हमें परंपरा से जुड़कर भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि नया विधानसभा भवन भी इसी भावना का प्रतीक है, जिसमें बस्तर की संस्कृति और मुरिया दरबार की झलक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। “वो इस धरती के भांजे हैं।” इसलिए आज इस नए परिसर में श्रीराम के आदर्शों को याद करने का दिन है।
रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे इस बात का बड़ा उदाहरण हैं कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम और समर्पण से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। रमन जी इस बात बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। क्रिकेट में देखते हैं कि जो कैप्टन होते हैं वो खेलते है। राजनीति में ऐसा कम होता है। रमन सिंह को देखकर प्रेरणा होती है, वे हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा हैं।
PM Modi Raipur Visit: बस्तर ओलिंपिक जैसी पहल आज देशभर में चर्चा का विषय है और भाजपा सरकारों के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। हमारा एक ही लक्ष्य हो, विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका बताई और सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे ऐसी व्यवस्था बनाएं जो विकसित भारत के हर राज्य के लिए आदर्श बने। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रश्न और बहस की गुणवत्ता बढ़े, ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। अंत में उन्होंने आह्वान किया “हम सबका लक्ष्य एक ही हो, विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत।”
