प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज आएंगे छत्तीसगढ़, लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने भरी हुंकार, देखें शेड्यूल

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश की महिला वोटरों से ऑन लाइन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। (bjp leadears in cg) पीएम मोदी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को पहली किस्त 1000 रुपए ऑन लाइन उनके खाते में अंतरित करेंगे। हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई। (bjp leadears in chhattisgarh) महिला एवं बाल विकास विभाग ने सारी तैयारियां कर रखी है। बताया जाता है कि आचार संहिता लगने के पहले 10 या 11 मार्च को कार्यक्रम हो सकता है।

यह भी पढ़ें

स्टार प्रचारकों की सूची शीघ्र

लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शीघ्र जारी की जाएगी। (pm modi will comes chhattisgarh) इसके बाद प्रदेश में केंद्रीय नेताओं को प्रचार के लिए आने का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल प्रदेश भाजपा और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में ही केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। (pm modi will comes cg) बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। (pm modi will comes cg) हर दिन दो से तीन केंद्रीय स्तर के नेता प्रचार के लिए आ रहे थे।