नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे PM मोदी, ओम बिरला भी होंगे शामिल… रमन सिंह ने दिया निमंत्रण

डॉ.सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी शांति शिखर के नए भवन के लोकार्पण का भी आमंत्रण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए कहा, नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी बहनों का नया भवन बन कर तैयार है, जिसके लोकार्पण समारोह में ब्रह्माकुमारी बहनें प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहती हैं। डॉ. सिंह के इस आग्रह को प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर ब्रह्माकुमारी संस्थान के नवीन भवन लोकार्पण के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।