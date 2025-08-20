नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे PM मोदी, ओम बिरला भी होंगे शामिल… रमन सिंह ने दिया निमंत्रण

CG News: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का निर्माण अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसका लोकार्पण 1 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कराने की तैयारी है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को नवनिर्मित विधानसभा भवन के बारे में जानकारी दी।
साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इसका लोकार्पण करें। डॉ. सिंह ने कहा, यह गौरवशाली क्षण प्रदेश की जनता और सभी विधानसभा सदस्यों के लिए स्मरणीय रहेगा। दिल्ली प्रवास के दौरान डॉ. सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सौजन्य भेंट की और उन्हें नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया।
इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा अध्यक्ष का आमंत्रण स्वीकार किया। बता दें कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने गठन के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण न केवल प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि यह क्षण छत्तीसगढ़ की प्रगति और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
डॉ.सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी शांति शिखर के नए भवन के लोकार्पण का भी आमंत्रण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए कहा, नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी बहनों का नया भवन बन कर तैयार है, जिसके लोकार्पण समारोह में ब्रह्माकुमारी बहनें प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहती हैं। डॉ. सिंह के इस आग्रह को प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर ब्रह्माकुमारी संस्थान के नवीन भवन लोकार्पण के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।