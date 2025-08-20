Patrika LogoSwitch to English

नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे PM मोदी, ओम बिरला भी होंगे शामिल… रमन सिंह ने दिया निमंत्रण

Raipur News: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का निर्माण अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसका लोकार्पण 1 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कराने की तैयारी है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 20, 2025

रमन सिंह ने दिया निमंत्रण (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रमन सिंह ने दिया निमंत्रण (फोटो सोर्स- X हैंडल)

CG News: नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का निर्माण अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। इसका लोकार्पण 1 नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कराने की तैयारी है। इसके तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को दिल्ली के संसद भवन में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को नवनिर्मित विधानसभा भवन के बारे में जानकारी दी।

साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इसका लोकार्पण करें। डॉ. सिंह ने कहा, यह गौरवशाली क्षण प्रदेश की जनता और सभी विधानसभा सदस्यों के लिए स्मरणीय रहेगा। दिल्ली प्रवास के दौरान डॉ. सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी सौजन्य भेंट की और उन्हें नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया।

इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानसभा अध्यक्ष का आमंत्रण स्वीकार किया। बता दें कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश अपने गठन के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर नवा रायपुर स्थित नवीन विधानसभा भवन का लोकार्पण न केवल प्रदेश की लोकतांत्रिक परंपराओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि यह क्षण छत्तीसगढ़ की प्रगति और सशक्त लोकतंत्र की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

ये भी पढ़ें

साय मंत्रिमंडल विस्तार: राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने ली मंत्री पद की शपथ, 14 मंत्रियों वाला पहला कैबिनेट बना
रायपुर
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मंत्रिमंडल विस्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: ब्रह्माकुमारी शांति शिखर के नए भवन का लोकार्पण भी

डॉ.सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी शांति शिखर के नए भवन के लोकार्पण का भी आमंत्रण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से चर्चा करते हुए कहा, नवा रायपुर में ब्रह्माकुमारी बहनों का नया भवन बन कर तैयार है, जिसके लोकार्पण समारोह में ब्रह्माकुमारी बहनें प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहती हैं। डॉ. सिंह के इस आग्रह को प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर ब्रह्माकुमारी संस्थान के नवीन भवन लोकार्पण के लिए भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

ये भी पढ़ें

CG News: सीएम साय ने कलेक्टरों को सख्त लहजे में दी हिदायत, बोले – :अब नहीं चलेगी पेशी पर पेशी, अधिकारियों पर मेरी नजर…
रायपुर
समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)

