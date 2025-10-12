Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

आरटीओ और पुलिस ऐसे बस संचालकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। न ही समय-समय पर चेकिंग करती है। बस स्टैंड में रोड लाखों का माल यात्री बसों के ऊपर लाद कर दूसरे शहरों में भेजा जाता है। इससे बस के अनियंत्रित होने का खतरा रहता है।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 12, 2025

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

रायपुर के भाठागांव बस स्टैंड में टूरिज्म बस और बीच रास्ते में सवारी बैठाने वाली यात्री बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन यात्री बसों में भारी माल ढोने वाले रसूखदारों पर नरमी बरत रही है। उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। परिवहन विभाग भी मूकदर्शक बना है। कुछ दिन पहले ही राजधानी में नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क का खुलासा हुआ है। रमेश और उसकी पत्नी को एसआईए की टीम ने चंगोराभाठा से पकड़ा था।

नक्सलियों के लिए राशन कुछ यात्री बसों के जरिए पहुंचाते

सूत्रों के मुताबिक दोनों जंगल के नक्सलियों के लिए राशन व जरूरत की अन्य चीजें कुछ यात्री बसों के जरिए पहुंचाते थे। बस्तर की ओर चलने वाली कुछ यात्री बसों में सामान लोड कर देते थे। सामान को बस्तर पहुंचने पर उनके साथी उतार लेते थे। यात्री बसों में नक्सली अपनी जरूरत की कई चीजों की बेखौफ सप्लाई करते हैं। इसका खुलासा कई बार हो चुका है। इसके बावजूद आरटीओ और पुलिस ऐसे बस संचालकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। न ही समय-समय पर चेकिंग करती है। बस स्टैंड में रोड लाखों का माल यात्री बसों के ऊपर लाद कर दूसरे शहरों में भेजा जाता है। इससे बस के अनियंत्रित होने का खतरा रहता है।

सोने-चांदी से लेकर नकली पनीर भी ढो रहे

आरटीओ और पुलिस की अनदेखी के चलते यात्री बसों में सोने-चांदी की तस्करी के अलावा गांजा और नकली पनीर का बेखौफ परिवहन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यात्री बसों में केवल सवारी और उनके सामान्य लगेज ही ले जा सकते हैं, लेकिन कई बस वाले व्यवसायिक पार्सल भी ढो रहे हैं। इससे बस संचालकों की अधिक कमाई होती है। बस स्टैंड में 900 से अधिक यात्री बसें चलती हैं।

अवैध पार्किंग पर कार्रवाई

बस स्टैंड से भाठागांव चौक तक और रिंग रोड-1 के किनारे अवैध पार्किंग करने वाली 676 यात्री बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। टूरिज्म बसों को भी बस स्टैंड से संचालित किया जा रहा था, जबकि इसकी अनुमति नहीं थी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसी तरह कहीं भी बस रोककर सवारी बैठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

Published on:

12 Oct 2025 12:44 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला

Crime News : बीड़ी मांगने पर नशेडि़यों ने की हत्या, शराब नहीं देने पर गार्ड को मार डाला
रायपुर

किसानों को 41 हजार करोड़ रुपए की दो नई योजनाओं की सौगात, CM साय बोले- संपन्न होंगे अन्नदाता

Chhattisgarh news
रायपुर

Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया

Raipur News: स्टील प्लांट की भट्ठी में जलकर रख हो गया 500 किलो गांजा, अलग-अलग तस्करों से पकड़ाया
रायपुर

Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा

Raipur News: रायपुर में चलेगी ई-बसें, 8.63 करोड़ में चार्जिंग पॉइंट और सब स्टेशन तैयार करेगी बिजली कंपनी, मिलेगी सस्ती सिटी बस सेवा
रायपुर

CG Crime: सदरबाजार कांड अपडेट, 86 में से 38 किलो चांदी ही पुलिस ने की जब्त, बाकी कारोबारियों के पास

CG Crime: सदरबाजार कांड अपडेट, 86 में से 38 किलो चांदी ही पुलिस ने की जब्त, बाकी कारोबारियों के पास
रायपुर
