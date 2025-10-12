पुलिस का उल्टा चश्मा : यात्री बसों में माल ढोने वालों पर नरमी, बाकी पर दिखा रहे सख्ती

सूत्रों के मुताबिक दोनों जंगल के नक्सलियों के लिए राशन व जरूरत की अन्य चीजें कुछ यात्री बसों के जरिए पहुंचाते थे। बस्तर की ओर चलने वाली कुछ यात्री बसों में सामान लोड कर देते थे। सामान को बस्तर पहुंचने पर उनके साथी उतार लेते थे। यात्री बसों में नक्सली अपनी जरूरत की कई चीजों की बेखौफ सप्लाई करते हैं। इसका खुलासा कई बार हो चुका है। इसके बावजूद आरटीओ और पुलिस ऐसे बस संचालकों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। न ही समय-समय पर चेकिंग करती है। बस स्टैंड में रोड लाखों का माल यात्री बसों के ऊपर लाद कर दूसरे शहरों में भेजा जाता है। इससे बस के अनियंत्रित होने का खतरा रहता है।