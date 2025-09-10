Police Commissioner System: छत्तीसगढ़ में जल्द ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली, लागू करने जुटी सात आईपीएस की टीम,ये अफसर होंगे कमेटी में

Police Commissioner System: राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को 1 नवंबर से लागू करने के लिए 7 आईपीएस मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जाकर पूरे सिस्टम की जानकारी लेंगे। इसके लिए डीजीपी अरूणदेव गौतम ने आदेश जारी कर एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में सात आईपीएस अधिकारियों की एक समिति गठित की है। वह कमिश्नर प्रणाली लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर गृह विभाग को सौंपा जाएगा। यह सिस्टम दिल्ली, मुंबई, भोपाल और इंदौर की तर्ज पर लागू होगा।