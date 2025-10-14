टीम प्रहरी की कार्रवाई : जयस्तंभ चौक से कोतवाली तक रोड से सामान समेटा
दिवाली से पहले रायपुर नगर निगम की टीम प्रहरी सड़कों पर दौड़ रही है। एक सड़क पर दो से तीन बार कार्रवाई करने में लगी क्योंकि त्योहारी सीजन में सड़कें संकरी होने से ट्रैफिक जाम रहता है। सोमवार को तीसरी बार जयस्तंभ चौक से चिकनी मंदिर होकर जवाहर बाजार, सिटी कोतवाली चौक मुख्य मार्ग मालवीय रोड, कोतवाली तक सड़कों से सामान समेटने की कार्रवाई की।
इस दौरान 2 अवैध ठेले, 11 पसरा व्यापारियों के 11 टेबल, 2 बोरी जूते को जब्त किया। कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, आयुक्त विश्वदीप, एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देश पर टीम प्रहरी अभियान चला रही है। इसी सप्ताह दूसरी बार जोन क्रमांक 4 अंतर्गत गोलबाजार एंट्री मुख्य मार्ग मालवीय रोड पर एक छोर से दूसरे छोर तक अमला अतिक्रमण हटाने में लगा।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तीन दिन बाद भी मालवीय रोड के चिकनी मंदिर के पास से पसरा व्यापारियों को बूढ़ातालाब धरनास्थल पर शिफ्ट कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि इस जगह को स्मार्ट सिटी कंपनी के फंड से डेढ़ करोड़ में वेंडर जोन के रूप में सौंदर्यीकरण कराया गया है। टायल्स और चबूतरे बनाए गए हैं। इस जगह पर मालवीय रोड से पसरा व्यापारियों को दिवाली त्योहार तक कारोबार करने के लिए व्यवस्था करनी है।
