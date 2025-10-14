टीम प्रहरी की कार्रवाई : जयस्तंभ चौक से कोतवाली तक रोड से सामान समेटा

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तीन दिन बाद भी मालवीय रोड के चिकनी मंदिर के पास से पसरा व्यापारियों को बूढ़ातालाब धरनास्थल पर शिफ्ट कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि इस जगह को स्मार्ट सिटी कंपनी के फंड से डेढ़ करोड़ में वेंडर जोन के रूप में सौंदर्यीकरण कराया गया है। टायल्स और चबूतरे बनाए गए हैं। इस जगह पर मालवीय रोड से पसरा व्यापारियों को दिवाली त्योहार तक कारोबार करने के लिए व्यवस्था करनी है।