Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

टीम प्रहरी की कार्रवाई : जयस्तंभ चौक से कोतवाली तक रोड से सामान समेटा

कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, आयुक्त विश्वदीप, एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देश पर टीम प्रहरी अभियान चला रही है। इसी सप्ताह दूसरी बार जोन क्रमांक 4 अंतर्गत गोलबाजार एंट्री मुख्य मार्ग मालवीय रोड पर एक छोर से दूसरे छोर तक अमला अतिक्रमण हटाने में लगा

less than 1 minute read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 14, 2025

टीम प्रहरी की कार्रवाई : जयस्तंभ चौक से कोतवाली तक रोड से सामान समेटा

टीम प्रहरी की कार्रवाई : जयस्तंभ चौक से कोतवाली तक रोड से सामान समेटा

दिवाली से पहले रायपुर नगर निगम की टीम प्रहरी सड़कों पर दौड़ रही है। एक सड़क पर दो से तीन बार कार्रवाई करने में लगी क्योंकि त्योहारी सीजन में सड़कें संकरी होने से ट्रैफिक जाम रहता है। सोमवार को तीसरी बार जयस्तंभ चौक से चिकनी मंदिर होकर जवाहर बाजार, सिटी कोतवाली चौक मुख्य मार्ग मालवीय रोड, कोतवाली तक सड़कों से सामान समेटने की कार्रवाई की।

11 टेबल, 2 बोरी जूते को जब्त किया

इस दौरान 2 अवैध ठेले, 11 पसरा व्यापारियों के 11 टेबल, 2 बोरी जूते को जब्त किया। कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, आयुक्त विश्वदीप, एसएसपी लाल उमेद सिंह के निर्देश पर टीम प्रहरी अभियान चला रही है। इसी सप्ताह दूसरी बार जोन क्रमांक 4 अंतर्गत गोलबाजार एंट्री मुख्य मार्ग मालवीय रोड पर एक छोर से दूसरे छोर तक अमला अतिक्रमण हटाने में लगा।

शिफ्टिंग की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर तीन दिन बाद भी मालवीय रोड के चिकनी मंदिर के पास से पसरा व्यापारियों को बूढ़ातालाब धरनास्थल पर शिफ्ट कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि इस जगह को स्मार्ट सिटी कंपनी के फंड से डेढ़ करोड़ में वेंडर जोन के रूप में सौंदर्यीकरण कराया गया है। टायल्स और चबूतरे बनाए गए हैं। इस जगह पर मालवीय रोड से पसरा व्यापारियों को दिवाली त्योहार तक कारोबार करने के लिए व्यवस्था करनी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 01:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / टीम प्रहरी की कार्रवाई : जयस्तंभ चौक से कोतवाली तक रोड से सामान समेटा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बेखौफ गुंडागर्दी : तलवार-चाकू, लाठी-डंडा लेकर हाॅस्टल में घुसे बदमाश, लाइट बंद करके छात्रों को पीटा

बेखौफ गुंडागर्दी : तलवार-चाकू, लाठी-डंडा लेकर हाॅस्टल में घुसे बदमाश, लाइट बंद करके छात्रों को पीटा
रायपुर

अपराधियों में हो कानून का भय… CM साय ने कलेक्टर-SP की लगाई क्लास, दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश

Chhattisgarh news,
रायपुर

Patrika Interview: सिंगर रूपकुमार बोले- छत्तीसगढ़ी फोक को सही मंच मिले, तो यह देशभर में अपनी पहचान बना सकता है

सिंगर रूपकुमार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

भोरमदेव अभयारण्य में तितली सम्मेलन का दूसरा संस्करण संपन्न, 5 नई प्रजातियों की हुई पहचान, संख्या बढ़कर 134…

अभयारण्य में तितली के 5 नई प्रजातियाें की पहचान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

ठगी रोकने की बड़ी पहल: साइबर क्राइम ने गूगल को भेजी 1000 एपीके फाइलों की ब्लैकलिस्ट, आप भी इन बातों का रखें ध्यान

Online fraud (Photo source- SBNRI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.