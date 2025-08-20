Political.. प्रदेश में नई राजनीति की बिसात बिछा रही, एक नई भाजपा खड़ी हो रही

विष्णुदेव साय - मुख्यमंत्री, विभाग - सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन , स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग अन्य विभाग (जो किसी मंत्री को आबंटित नहीं हुआ हो)

अरुण साव- उप मुख्यमंत्री - विभाग- लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग।

विजय शर्मा- उप मुख्यमंत्री - विभाग - गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।

राम विचार नेताम - मंत्री - विभाग - आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग।

दयाल दास बघेल - मंत्री विभाग- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

केदार कश्यप - मंत्री- विभाग - वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग।

लखन देवांगन - मंत्री - विभाग - वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग।

ओपी चौधरी- मंत्री- विभाग - वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

श्याम बिहारी जायसवाल - मंत्री - विभाग - लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग।

टंकराम वर्मा - मंत्री - विभाग - खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

लक्ष्मी राजवाड़े - मंत्री- विभाग -महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग।