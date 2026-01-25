CG News: डॉक्टर बताकर बन गया ब्वायफ्रेंड, शादी का झांसा देकर 4 लाख की वसूली

CG News: रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर होटल में शारीरिक शोषण की कोशिश करने और बाद में निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत मंडल (34) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सोरखा का रहने वाला है। आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर पीड़िता के संपर्क में आया था।