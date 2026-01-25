CG News: डॉक्टर बताकर बन गया ब्वायफ्रेंड, शादी का झांसा देकर 4 लाख की वसूली

CG News: रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक विधवा महिला को शादी का झांसा देकर होटल में शारीरिक शोषण की कोशिश करने और बाद में निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रशांत मंडल (34) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सोरखा का रहने वाला है। आरोपी खुद को डॉक्टर बताकर पीड़िता के संपर्क में आया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 में उसने थाना पुरानी बस्ती में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी पहचान शादी डॉट कॉम के माध्यम से आरोपी से हुई थी। आरोपी ने खुद को प्रतिष्ठित डॉक्टर बताते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और परिवार से मिलकर रिश्ता तय करने की बात कही।इस भरोसे को मजबूत करने के लिए आरोपी 7 जून 2025 को रायपुर पहुंचा और महिला को एक होटल में मिलने बुलाया।
होटल में बातचीत के दौरान आरोपी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर वह किसी तरह वहां से निकल पाई। इसके बाद आरोपी ने फोन कॉल के जरिए निजी तस्वीरें वायरल करने और जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया।डर और सामाजिक बदनामी के भय से पीड़िता ने अलग-अलग किस्तों में आरोपी को करीब 4 लाख रुपए दे दिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर साइबर सेल रायपुर को जांच में शामिल किया गया। आरोपी के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रैक कर पुलिस टीम नोएडा-दिल्ली पहुंची। वहां 20 जनवरी 2026 को आरोपी को थाना सेक्टर-113 क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया।
