रायपुर

KBC में रायपुर की प्रज्ञा की धमाकेदार एंट्री, खेल क्विट कर जीते 2 लाख रुपए… अमिताभ बच्चन से किया इंटरव्यू

KBC 2025 News: करोड़ों लोगों का सपना जिस हॉट सीट पर बैठने का होता है, वहां पहुंचकर रायपुर की प्रज्ञा प्रसाद ने न केवल अपना, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा ने खेल को क्विट किया और दो लाख रुपए की राशि जीती।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

KBC 17 के हॉट सीट पर पहुंची रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

KBC 17 के हॉट सीट पर पहुंची रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद (फोटो सोर्स- पत्रिका)

KBC 2025 News: करोड़ों लोगों का सपना जिस हॉट सीट पर बैठने का होता है, वहां पहुंचकर रायपुर की प्रज्ञा प्रसाद ने न केवल अपना, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा ने खेल को क्विट किया और दो लाख रुपए की राशि जीती।

पत्रिका से बातचीत में प्रज्ञा ने बताया कि 5 लेयर की कठिन प्रश्नोत्तरी पार करने के बाद हॉट सीट तक पहुंचना उनके लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। उन्होंने बताया कि सबसे खास अनुभव रहा सेट पर ही महानायक अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना। प्रज्ञा ने उनसे तीन सवाल पूछे, जिनका जवाब बच्चन ने पूरी सहजता और मुस्कान के साथ दिया। प्रज्ञा ने कहा कि बच्चन सर बेहद जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वे खुद से ज्यादा प्रतिभागियों की सुविधा और सहजता का ध्यान रखते हैं। 83 साल की उम्र में भी उनका जज्बा वाकई कमाल का है।

KBC 2025 News: हॉट सीट पर असली दबाव

हॉट सीट के अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि घर पर टीवी देखते हुए सवालों के जवाब देना बहुत आसान लगता है, लेकिन स्टूडियो में माहौल बिल्कुल अलग होता है। हॉट सीट पर बैठकर हर सवाल का सामना करना बेहद चुनौतीपूर्ण और दबाव भरा होता है।

Published on:

04 Dec 2025 08:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / KBC में रायपुर की प्रज्ञा की धमाकेदार एंट्री, खेल क्विट कर जीते 2 लाख रुपए… अमिताभ बच्चन से किया इंटरव्यू

रायपुर

छत्तीसगढ़

