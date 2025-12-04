KBC में रायपुर की प्रज्ञा की धमाकेदार एंट्री, खेल क्विट कर जीते 2 लाख रुपए… अमिताभ बच्चन से किया इंटरव्यू

पत्रिका से बातचीत में प्रज्ञा ने बताया कि 5 लेयर की कठिन प्रश्नोत्तरी पार करने के बाद हॉट सीट तक पहुंचना उनके लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। उन्होंने बताया कि सबसे खास अनुभव रहा सेट पर ही महानायक अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना। प्रज्ञा ने उनसे तीन सवाल पूछे, जिनका जवाब बच्चन ने पूरी सहजता और मुस्कान के साथ दिया। प्रज्ञा ने कहा कि बच्चन सर बेहद जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। वे खुद से ज्यादा प्रतिभागियों की सुविधा और सहजता का ध्यान रखते हैं। 83 साल की उम्र में भी उनका जज्बा वाकई कमाल का है।