ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की माता प्रकाश कौर होरा का निधन

रायपुर। अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की माता प्रकाश कौर होरा जी का निधन आज 03 दिसंबर 2025 (बुधवार) को रायपुर में हो गया। उनके जाने से पूरे परिवार सहित समाज में शोक की लहर है।
माता प्रकाश कौर होरा जी की अंतिम यात्रा 04 दिसंबर 2025 (गुरुवार) को दोपहर 12:00 बजे उनके निवास स्थान सी-39, 40, 41, सेक्टर 4, होरा चौक, देवेंद्र नगर, रायपुर से प्रारंभ होकर देवेंद्र नगर मुक्तिधाम, रायपुर पहुंचेगी।
शोक संतप्त:
(पुत्र)
स. दिलेर सिंह होरा (पुत्र)
स. गुरुचरण सिंह होरा (पुत्र)
स. प्रीतपाल सिंह होरा (पुत्र)
स. तरणजीत सिंह होरा (पौत्र)
स. कमलजीत सिंह होरा (पौत्र)
स. सरबजीत सिंह होरा (पौत्र)
स. मंजीत सिंह अरोरा,(दोतरा)
स. रंजीत सिंह अरोरा (दोतरा)
स. राजा शक्तिराज सिंह सचदेव
स. हरमीत सिंह छाबड़ा, बिलासपुर
स.सतकिरत सिंह भसीन,कानपुर
स. प्रतीक सिंह बग्गा, हैदराबाद
स. परमजीत सिंह उपवेजा, बिलासपुर
निवास स्थान:
सी 39,40, 41,सेक्टर 4, होरा चौक देवेंद्र नगर,रायपुर (छत्तीसगढ़)
संपर्क:
9425203464, 9630311111,
9301145000,
फर्म.
1.ग्रैंड न्यूज़, ग्रैंड विज़न, ग्रैंड ब्रॉड बेंड, पगारिया, कॉम्प्लेक्स,
2.ग्रैंड ग्रुप्स ऑफ़ होटल्स, व्ही आई पी रोड, रायपुर
