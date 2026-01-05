5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बताई भावी जीवनसाथी को लेकर पसंद, , युवकों की पसंद संस्कारवान जीवनसाथी

प्रतिभागियों की आपसी चर्चा तथा काउंसलिंग के बाद 335 से भी अधिक परिवारों के बीच रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ी है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Jan 05, 2026

युवाओं ने बताई भावी जीवनसाथी को लेकर पसंद, , युवकों की पसंद संस्कारवान जीवनसाथी

युवाओं ने बताई भावी जीवनसाथी को लेकर पसंद, , युवकों की पसंद संस्कारवान जीवनसाथी

जीवन साथी सादा जीवन जीने वाला होना चाहिए। नशा न करता हो और भावनाओं की कद्र करने वाला हो। जबकि युवकों ने ऐसे जीवनसाथी को तवज्जो दी जो कि परिवार को साथ लेकर चल सके। यह पसंद सतनामी समाज के युवक, युवतियों ने बताई। शनिवार को सतनामी समाज के राष्ट्रीय आयोजन में युवक-युवतियों ने अपनी पसंद बताई। रविवार को 1272 युवक-युवतियां राजधानी में जुटीं।

आयोजन पिछले 10 वर्षों से हो रहा

यह आयोजन पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। खचाखच भरे हाॅल में माता- पिता की निगाहें भी दामाद-बहू पसंद करने में टिकी रहीं। इस मौके पर डॉ. जेआर सोनी, डीएस पात्रे, सुंदरलाल जोगी, केएन भारद्वाज, अरुण मंडल, चंपादेवी गेंदले, डॉ. कल्याण रवि, गिरिजा पाटले, डॉ .भुनेश्वरी भारद्वाज, आशा पात्रे, डॉ. दुर्गा गेंदले, उमा भतपहरी, सीमा सोनी, संगीता बालकिशोर, सुनंदा बघेल, ममता कुर्रे सहित हजारों लोग उपस्थित थे।

335 परिवारों के बीच आगे बढ़ी बात

आयोजन समिति संरक्षक शकुन डहरिया, अध्यक्ष केपी खण्डे एवं प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि प्रतिभागियों की आपसी चर्चा तथा काउंसलिंग के बाद 335 से भी अधिक परिवारों के बीच रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ी है।

नौकरी के इंतजार में उम्र न बढ़ाएं : पूर्व मंत्री डहरिया

मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने युवाओं से कहा, नौकरी सीमित है, इसलिए इंतजार में उम्र ज्यादा न बढ़ाएं, बल्कि कृषि के साथ-साथ व्यापार व स्वरोजगार की दिशा में भी आगे आना होगा। सम्मेलन में राजश्री सद्भावना समिति द्वारा प्रकाशित "सद्भावना संदेश पत्रिका" तथा नए कैलेंडर का विमोचन हुआ।

स्वास्थ्य शिविर में 5000 लोगों ने कराई जांच

इस दौरान नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 12 चिकित्सकों की टीम के साथ पहली बार 6 आयुर्वेद डॉक्टरों ने सेवाएं दी। शिविर में युवक-युवतियों के साथ ही उनके अभिभावकों समेत 5000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 01:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बताई भावी जीवनसाथी को लेकर पसंद, , युवकों की पसंद संस्कारवान जीवनसाथी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Crime News: राजधानी में बढ़ीं हत्याएं और ठगी, जिले में 90 मर्डर

राजधानी में बढ़ीं हत्याएं और ठगी, जिले में 90 मर्डर
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस घाटी में मिली अनोखी ‘ग्रीन गुफा’, जल्द खुलेंगे पर्यटन के नए द्वार…

ग्रीन गुफा (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

PM मोदी की पहल ‘परीक्षा पे चर्चा 2026’ में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि, पालक सहभागिता में पूरे देश में प्रथम स्थान

परीक्षा पे चर्चा में छत्तीसगढ़ अव्वल (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Police Bharti 2024: पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, CGPSC ने जारी किया DV-PMT शेड्यूल, देखें

CG Constable Vacancy 2025
रायपुर

Chaitanya Baghel Bail: चैतन्य बघेल की रिहाई पर हंगामा, आतिशबाजी में महिला पत्रकार घायल… BJP नेता ने उठाए सवाल

चैतन्य बघेल की रिहाई में पत्रकार घायल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.