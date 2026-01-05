युवाओं ने बताई भावी जीवनसाथी को लेकर पसंद, , युवकों की पसंद संस्कारवान जीवनसाथी
जीवन साथी सादा जीवन जीने वाला होना चाहिए। नशा न करता हो और भावनाओं की कद्र करने वाला हो। जबकि युवकों ने ऐसे जीवनसाथी को तवज्जो दी जो कि परिवार को साथ लेकर चल सके। यह पसंद सतनामी समाज के युवक, युवतियों ने बताई। शनिवार को सतनामी समाज के राष्ट्रीय आयोजन में युवक-युवतियों ने अपनी पसंद बताई। रविवार को 1272 युवक-युवतियां राजधानी में जुटीं।
यह आयोजन पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। खचाखच भरे हाॅल में माता- पिता की निगाहें भी दामाद-बहू पसंद करने में टिकी रहीं। इस मौके पर डॉ. जेआर सोनी, डीएस पात्रे, सुंदरलाल जोगी, केएन भारद्वाज, अरुण मंडल, चंपादेवी गेंदले, डॉ. कल्याण रवि, गिरिजा पाटले, डॉ .भुनेश्वरी भारद्वाज, आशा पात्रे, डॉ. दुर्गा गेंदले, उमा भतपहरी, सीमा सोनी, संगीता बालकिशोर, सुनंदा बघेल, ममता कुर्रे सहित हजारों लोग उपस्थित थे।
आयोजन समिति संरक्षक शकुन डहरिया, अध्यक्ष केपी खण्डे एवं प्रवक्ता चेतन चंदेल ने बताया कि प्रतिभागियों की आपसी चर्चा तथा काउंसलिंग के बाद 335 से भी अधिक परिवारों के बीच रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ी है।
मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने युवाओं से कहा, नौकरी सीमित है, इसलिए इंतजार में उम्र ज्यादा न बढ़ाएं, बल्कि कृषि के साथ-साथ व्यापार व स्वरोजगार की दिशा में भी आगे आना होगा। सम्मेलन में राजश्री सद्भावना समिति द्वारा प्रकाशित "सद्भावना संदेश पत्रिका" तथा नए कैलेंडर का विमोचन हुआ।
इस दौरान नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें 12 चिकित्सकों की टीम के साथ पहली बार 6 आयुर्वेद डॉक्टरों ने सेवाएं दी। शिविर में युवक-युवतियों के साथ ही उनके अभिभावकों समेत 5000 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।
