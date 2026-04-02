CG News: जनगणना को रायपुर में तैयारियां तेज, छत से लेकर बिजली-पानी व किचन की देनी होगी जानकारी

जानकारी के अनुसार 8 ग्रामीण तहसील, नगर निगम रायपुर और नवा रायपुर का एक क्षेत्र मिलाकर कुल 21 क्षेत्रों के लिए 4440 प्रगणक व 789 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी जनगणना के लिए लगाई गई है। पूरे जिले के अनुसार इनकी संख्या इससे अधिक है। इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक चार्ज अधिकारी भी नियुक्ति की गई है। इसके अनुसार 21 क्षेत्रों में 21 चार्ज अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिले के अनुसार चार्ज क्षेत्र और अधिकारियों की संख्या भी ज्यादा है।