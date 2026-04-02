रायपुर में साइबर ठगी का जाल! किसान का मोबाइल हैक कर 3 लाख रुपए गायब, 12 किश्तों में खाली किया खाता…

23 मार्च को बैंक पहुंचकर पासबुक एंट्री कराने पर ठगी का पूरा मामला सामने आया। बैंक स्टेटमेंट में पता चला कि 19 मार्च से 22 मार्च के बीच उनके खाते से कुल 2.78 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। यह रकम 12 अलग-अलग किश्तों में ट्रांसफर की गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निकाली गई राशि में से एक हिस्सा एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एक संदिग्ध खाते में ट्रांसफर किया गया है। बाकी रकम किन खातों में गई, इसकी जांच पुलिस और साइबर सेल द्वारा की जा रही है।