President will come to Raipur: इस दिन छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, CM बघेल समेत कार्यक्रम में होंगी शामिल

President will come to Raipur: इस दिन छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, CM बघेल समेत कार्यक्रम में होंगी शामिल

रायपुरPublished: Aug 28, 2023 12:20:49 pm Submitted by: Khyati Parihar

President will come to Raipur: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वार्षिक परियोजना सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का शुभारम्भ 31 अगस्त को सुबह 11.50 बजे करेंगी।

छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

President will come to Raipur: रायपुर। छत्तीसगढ़ अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वार्षिक परियोजना सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का शुभारम्भ 31 अगस्त को सुबह 11.50 बजे करेंगी। राष्ट्रपति (Draupadi Murmu) के आने के मद्देनजर ब्रह्माकुमारी संस्थान के विधानसभा मार्ग शांति सरोवर में तैयारियां चल रही हैं। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचन्दन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।