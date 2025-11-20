कागज़ों में खरीदी शुरू, मैदान में शून्य! दीपक बैज ने कहा- धान खरीदी केंद्रों से मायूस होकर लौट रहे किसान…

बैज ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी के चलते ही धान खरीदी अभियान बाधित हो रहा है। टोकन ऐप में भारी खामी है। कंप्यूटर सिस्टम और ऑनलाइन एंट्री में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिसका सीधा असर धान खरीदी केंद्रों में अपनी उपज बेचने के लिए आ रहे किसानों पर पड़ रहा है। घंटों इंतजार के बाद भी समाधान नहीं होने के कारण किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। बारदानों की समस्या से भी किसानों को जूझना पड़ रहा है।