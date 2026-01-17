Promotion News: इन 18 IPS अफसरों को जल्द मिलेगी पदोन्नति! सामने आए संभावित नाम

Promotion News: भारतीय पुलिस सेवा के एक महिला अफसर को छोड़कर 18 अधिकारियों को जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। महादेव सट्टा मामले में नाम का उल्लेख और वॉट्सऐप चैट मिलने के बाद प्रमोशन को होल्ड में रखे जाने की जानकारी मिली है। वहीं अन्य अफसरों के पदोन्नति को फाइनल किया जाएगा। ( CG News ) इसके लिए मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में तीसरी बार 21 जनवरी को विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक होगी।