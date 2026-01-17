Promotion News: इन 18 IPS अफसरों को जल्द मिलेगी पदोन्नति! सामने आए संभावित नाम

18 आईपीएस अफसरों को जल्द मिलेगी पदोन्नति ( File Photo Patrika )
Promotion News: भारतीय पुलिस सेवा के एक महिला अफसर को छोड़कर 18 अधिकारियों को जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। महादेव सट्टा मामले में नाम का उल्लेख और वॉट्सऐप चैट मिलने के बाद प्रमोशन को होल्ड में रखे जाने की जानकारी मिली है। वहीं अन्य अफसरों के पदोन्नति को फाइनल किया जाएगा। ( CG News ) इसके लिए मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में तीसरी बार 21 जनवरी को विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) की बैठक होगी।
इस दौरान पदोन्नति योग्य आईपीएस के संभावित नाम को फाइनल किया जाएगा। इसके पहले महादेव ऑनलाइन सट्टा मामसे में तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम आने के बाद डीपीसी की बैठक को बीच में ही रोक दी गई थी लेकिन, राज्य सरकार के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 17ए के तहत केंद्रीय जांच एजेंसी को तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ पूछताछ के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।
हालांकि विधि विशेषज्ञों का कहना है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून की उपधारा में पूछताछ की अनुमति देने से प्रमोशन को नहीं रोका जा सकता। बता दें कि मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान सीएस विकास शील, एसीएस ऋचा शर्मा, एसीएस होम मनोज पिंगुआ और डीजीपी अरुणदेव गौतम शामिल हुए।
प्रस्तावित सूची के अनुसार 2001 बैच के डॉ. आनंद छाबड़ा को एडीजी, 2008 बैच की पारुल माथुर, प्रशांत अग्रवाल, नीतू कमल, डी श्रवण और मिलना कुर्रे को आईजी, 2012 बैच के आशुतोष सिंह, विवेक शुक्ला, रजनेश सिंह, शशिमोहन सिंह, राजेश कुकरेजा, राजेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू डीआईजी और 2013 बैच के जितेंद्र शुक्ला, मोहित गर्ग, अभिषेक पल्लव और भोजराम पटेल हैं।
उक्त लोगों में महिला आईपीएस का चार्जशीट इश्यू हो गया है। वहीं नीतू कमल, डी श्रवण और आशुतोष सिंह डेपुटेशन पर हैं। बता दें कि 2013 बैच के आईपीएस को सलेक्शन ग्रेड मिलने पर वे एसपी से एसएसपी (डीआईजी) बनेंगे।
