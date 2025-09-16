सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन जमीन का प्रचार, कंपनी की 50 एकड़ भूमि की खरीदी-बिक्री पर रोक

जानकारी के अनुसार, मेसर्स गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रायपुर तहसील के ग्राम डोमा में करीब 50 एकड़ भूमि (खसरा क्रमांक 213/2, 213/125, 15016, 15017/1 आदि) है। इस जमीन को सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए खरीदी-बिक्री के लिए प्रचारित किया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर जांच की गई।