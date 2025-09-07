सोशल मीडिया के एड बन रहे साइबर ठगी का जरिया, एक क्लिक में खाली हो रहे बैंक अकाउंट

रायपुर जिले में सोशल मीडिया के जरिए हर साल 500 से अधिक साइबर ठगी होती है। इसमें लोगों को लाखों की चपत लगती है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें विज्ञापन, इंटरनेट लिंक आदि भेजते हैं। इसमें दिए गए मोबाइल नंबरों पर लोग संपर्क करते हैं, तो उन्हें टेलीग्राम, वाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में निवेश संबंधी मैसेज और जानकारियां देते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे उनसे अलग कंपनियों में निवेश के नाम पर पैसे जमा करवाते हैं।