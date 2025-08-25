CM साय ने बुलेट ट्रेन से किया टोक्यो से ओसाका तक का सफर, सोशल मीडिया में Video शेयर कर कही ये बात

सीएम ने अपनी इस यात्रा की फोटो सोशल मीडिया में साझा करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन देश की प्रगति और आधुनिक भारत की नई पहचान बन चुकी हैं। प्रवास के दौरान ही सीएम टोक्यो स्थित ‘लिटिल इंडिया’ पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया।