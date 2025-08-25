Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM साय ने बुलेट ट्रेन से किया टोक्यो से ओसाका तक का सफर, सोशल मीडिया में Video शेयर कर कही ये बात

CG News: मुख्यमंत्री ने विश्व भर में हाई-स्पीड रेल के क्षेत्र में अग्रणी, जापान की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन से टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा की।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 25, 2025

CM साय ने बुलेट ट्रेन से किया सफर (फोटो सोर्स- X हैंडल)
CM साय ने बुलेट ट्रेन से किया सफर (फोटो सोर्स- X हैंडल)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जापान प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ के लिए नए निवेशकों की तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही रविवार को मुख्यमंत्री ने विश्व भर में हाई-स्पीड रेल के क्षेत्र में अग्रणी, जापान की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन से टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा की।

सीएम ने अपनी इस यात्रा की फोटो सोशल मीडिया में साझा करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन देश की प्रगति और आधुनिक भारत की नई पहचान बन चुकी हैं। प्रवास के दौरान ही सीएम टोक्यो स्थित ‘लिटिल इंडिया’ पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, महात्मा गांधी का शांति, अहिंसा और सद्भाव का अमर संदेश भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में मानवता के लिए प्रेरणास्त्रोत है। यह स्थान न केवल भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि जापानी नागरिकों को भी भारत की महान परंपराओं और मूल्यों से जोड़ता है। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण भी उपस्थित थे।

Published on:

25 Aug 2025 10:10 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM साय ने बुलेट ट्रेन से किया टोक्यो से ओसाका तक का सफर, सोशल मीडिया में Video शेयर कर कही ये बात

