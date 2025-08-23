Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CM का जापान दौरा बनेगा तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का सेतु, टोक्यो स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के किए दर्शन

Raipur News: ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 23, 2025

सीएम का जापान दौरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सीएम का जापान दौरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की। सीएम ने यहां के ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के दर्शन किए।

यह टोक्यो का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित मंदिर है, जो शांति और सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। पूजा-अर्चना के बाद सीएम ने कहा, यह मंदिर जिस प्रकार शांति और शक्ति का संदेश देता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ शांति, सामर्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण राज्य के रूप में सतत विकास की ओर अग्रसर राज्य बनें, यह आकांक्षा है। सीएम का जापान दौरा तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का सेतु बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायो इतो से मुलाकात की। एनटीटी विश्व की शीर्ष आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधान कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय 90 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में तकनीक आधारित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एनटीटी विश्वभर में क्लाउड कम्प्यूटिंग और साइबर सुरक्षा सहित अत्याधुनिक आईटी समाधान प्रदान कर रही है और डिजिटल परिवर्तन की अग्रणी शक्ति बनी हुई है।

सांस्कृतिक रिश्तों और व्यापारिक साझेदारी को मजबूती

भारत के जापान में राजदूत सिबी जॉर्ज द्वारा आयोजित औपचारिक रात्रिभोज में मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस अवसर पर हुई चर्चा में इंडो-पैसिफिक देशों को उद्योग और व्यापार के माध्यम से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसमें आर्थिक स्थिरता, व्यापारिक सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन और औद्योगिक वृद्धि की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक और भारत के कुशल जनशक्ति के संयोजन से व्यापक औद्योगिक सहयोग की संभावनाएं हैं। उन्होंने सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने और छत्तीसगढ़ को जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया।

Published on:

23 Aug 2025 12:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM का जापान दौरा बनेगा तकनीकी और औद्योगिक सहयोग का सेतु, टोक्यो स्थित ऐतिहासिक असाकुसा मंदिर के किए दर्शन

