रायपुर

जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर CM साय, बोले – इलेक्ट्रॉनिक और फूड प्रोसेसिंग के उद्योगों पर फोकस

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जापान और दक्षिण कोरिया की 10 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को रवाना हुए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने सरकार के मंत्री, और अफसर मौजूद थे।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फोटो सोर्स- X हैंडल)

CG News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जापान और दक्षिण कोरिया की 10 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को रवाना हुए। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उन्हें विदा करने सरकार के मंत्री, और अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय की यह पहली विदेश यात्रा है। सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया वे जापान के ओसाका में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगे।

उन्होंने कहा, जापान और दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इसलिए, हम अपनी नई औद्योगिक नीति के साथ वहां जा रहे हैं और उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे।

CM साय ने कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा, नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद राज्य को अब तक 6.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं। इनमें से कई पर काम शुरू हो चुके हैं और अन्य के कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए तैयार है। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर एवं विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा।

ऐसा रहेगा विदेश दौरा

टोक्यो- 22 से 24 अगस्त तक- इस दौरान जापानी उद्योगपतियों, व्यापार संघों और निवेशकों के साथ इन्वेस्टर कनेक्ट सेशंस एवं व्यावसायिक बैठकों में भाग लेंगे।

ओसाका- 25 से 26 तक वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश अवसरों पर विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेंगे।

सियोल- 27 से 29 अगस्त तक- यहां निवेशक गोलमेज बैठकों, कोरिया की शीर्ष कंपनियों और व्यापार संघों से मुलाकात तथा सेक्टर-विशेष संवाद आयोजित किए जाएंगे।

