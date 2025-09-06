CG Fraud: दोस्त के अकाउंट से किया साइबर ठगी की रकम का ट्रांजेक्शन, पांच आरोपी गिरफ्तार

सुपेला थाना टीआई विजय यादव ने बताया कि मॉडल टाउन निवासी मयंक जंघेल का सुपेला ब्रांच कोटक महेन्द्रा बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक छुईखदान में खाता है। 2 सितंबर को शाम 4 बजे उसके परिचित आरोपी पीयुष जंघेल ने फोन पर कहा कि उसके बैंक खाते में लिमिट हो गई है। उसके खाते में पैसे डलवा रहा है। उस रकम को कैश निकालकर देना है। मयंक पूछा कि कितनी रकम डालेगा। पियूष ने 1 लाख रुपए डालने की बात कही। इस पर मयंक मना कर दिया कि इतनी राशि नहीं निकल पाएगी। क्योंकि उसके खाते की लिमिट कम की है। मयंक ने उसे चार से पांच बार में निकाल कर देने के लिए बोला। यह भी कहा कि वह अपने पिता के साथ दोस्त मिनेश पाल और अजय कुमार जंघेल को भेज रहा है। वे रकम उसके खाता में ट्रांसफर करेंगे।