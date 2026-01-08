8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

CG News: मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 08, 2026

CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम (Photo CG DPR)

CG News: मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12 बजे से जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

हर आवेदन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि जनदर्शन में मिलने वाले हर आवेदन का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि जनदर्शन का उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं, बल्कि आम लोगों को समयबद्ध समाधान देना है। सरकार का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं और शासन की जवाबदेही को मजबूत बनाते हैं।

बता दें कि प्रदेश में पहला जनदर्शन कार्यक्रम 27 जून 2024 को हुआ था। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास में 13 नवंबर 2025 को जनदर्शन आयोजित किया गया था। उस दौरान यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चला था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 11:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल

रोजाना 400 से अधिक मरीज आ रहें अस्पताल(photo-patrika)
रायपुर

APAR ID: शिक्षा में डिजिटल पहचान की बड़ी उपलब्धि, प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की बनी अपार आईडी

प्रदेश में 50 लाख से अधिक छात्रों की APAR ID (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड...

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड! रायपुर में सीजन का सबसे कम तापमान, IMD का अलर्ट जारी...(photo-patrika)
रायपुर

शराब घोटाले में नया मोड़... सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें

शराब घोटाले में नया मोड़... सौम्या चौरसिया की बढ़ीं मुश्किलें, ED के बाद अब EOW का गिरफ्तारी का खतरा!(photo-patrika)
रायपुर

महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

महादेव सट्टेबाजी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.