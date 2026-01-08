CG News: मुख्यमंत्री निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम, हजारों लोगों से होगा सीएम का सीधा संवाद

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि जनदर्शन में मिलने वाले हर आवेदन का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि जनदर्शन का उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं, बल्कि आम लोगों को समयबद्ध समाधान देना है। सरकार का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हैं और शासन की जवाबदेही को मजबूत बनाते हैं।