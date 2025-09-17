Public News: छूट सीमित, उपभोक्ताओं की कटने लगी जेब, दोगुना से ज्यादा आया बिजली बिल

केस-1: कोटा निवासी दीपिका गुप्ता का कहना है कि पहले 350 यूनिट बिजली खपत का बिल 900 के आसपास महीने में आता था, जो सितंबर माह में 2100 रुपए आया है। दोगुना बिजली बिल आने से महीने का बजट बिगड़ रहा है।

केस-2: सुंदरनगर निवासी गौरव शर्मा का कहना है गत महीने गर्मी ज्यादा होने के बावजूद 800 बिजली बिल आया था। सितंबर माह में छूट कम होने के बिजली बिल 1700 रुपए आया है। इससे महीने का बजट प्रभावित हो रहा है।

केस-3: कुशालपुर निवासी रामनारायण का बिजली बिल सितंबर माह में दोगुना से ज्यादा 2000 रुपए से ज्यादा है। पहले यह बिजली बिल 900-1000 रुपए प्रतिमाह आता था।

वर्तमान दर घरेलू उपभोक्ता

यूनिट- टैरिफ दरें

0-100- 4.10 रुपए प्रति यूनिट

101-200- 4.20 रुपए प्रति यूनिट

201-400- 5.60 रुपए प्रति यूनिट

401-600-6.50 रुपए प्रति यूनिट

601 से ज्यादा- 8.30 रुपए प्रति यूनिट