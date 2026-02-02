Rada Auto Expo 2026: 13 दिनों में 25,200 वाहन बिके, 5 फरवरी को होगा समापन, रोड टैक्स छूट के लिए सिर्फ चार दिन शेष

एक्सपो के 13 दिनों में अब तक 25,200 से अधिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई है, जिससे इस आयोजन ने कारोबार में नया रिकॉर्ड बनाया है। बाइक और कारों के लेटेस्ट फीचर्स, आकर्षक ऑफर्स और रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट ने ग्राहकों को खासा आकर्षित किया। कई लोगों ने मौके पर ही वाहन बुक कराए। इस बार एक्सपो में 100 ब्रांड्स के 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें लक्जरी और इलेक्ट्रिक वाहनों की भी व्यापक रेंज उपलब्ध है।