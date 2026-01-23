23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री

Rada Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री हुई। रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में चल रहे मध्य भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मेले राडा ऑटो एक्सपो-2026 में वाहनों की खरीदी को लेकर ग्राहकों में जबर्दस्त उत्साह दिख रहा है। रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 23, 2026

Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री

रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026 (Photo Patrika)

Rada Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री हुई। रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में चल रहे मध्य भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मेले राडा ऑटो एक्सपो-2026 में वाहनों की खरीदी को लेकर ग्राहकों में जबर्दस्त उत्साह दिख रहा है। रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने के कारण राज्य के साथ ही पड़ोसी राज्यों से लगातार खरीदार पहुंच रहे हैं। रोड टैक्स में छूट के साथ ही डीलर्स और कंपनियों के भी आकर्षक ऑफर का लगातार प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।

वाहन खरीदने के लिए राडा के एक्सपो के हर स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ पहुंच रही है। वह दोपहिया, कार, बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों की खरीदी कर रहे हैं। वाहन मेला में एक तरफ पैसेंजर व्हीकल डिस्प्ले किए गए हैं तो दूसरी तरह कमर्शियल व्हीकल की विस्तृत रेंज देखने को मिल रही है। राडा ऑटो एक्सपो जेसीबी एग्रीमैक्स और दूसरे टीवीएस आर्बिटर ईवी की लॉन्चिंग हुई।

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, राडा के अध्यक्ष रविंद्र भसीन, उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी, सचिव विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश सिंघानिया, कैट के राष्ट्रय उपाध्यक्ष और राडा के वरिष्ठ पदाधिकारी अमर पारवानी, फाडा के रिसर्च एंड एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया, फाडा के पूर्व स्टेट चेयरमैन अनिल अग्रवाल, जयेश पिथालिया, शशांक शाह, फाडा के स्टेट चेयरमैन विवेक गर्ग उपस्थित थे। राडा के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी ने बताया कि रोड टै्क्स में छूट के कारण ग्राहक उत्साह के साथ में खरीदारी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Jan 2026 04:28 am

Published on:

23 Jan 2026 12:22 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में जीवंत होगी जनजातीय वीरों की गाथा, वंदे मातरम् थीम पर देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय का भव्य प्रदर्शन

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में जीवंत होगी जनजातीय वीरों की गाथा, वंदे मातरम्’ थीम पर देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय का भव्य प्रदर्शन
रायपुर

छत्तीसगढ़ में लाइन परिचारकों के मानदेय में इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का निर्णय

छत्तीसगढ़ में लाइन परिचारकों के मानदेय में इजाफा, अब पेट्रोल भत्ता भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का निर्णय
समाचार

IND VS NZ T20: रायपुर में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक रूट प्लान

IND VS NZ T20: रायपुर में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक रूट प्लान
newsupdate

Raipur News: रायपुर के इस इलाके में पानी को लेकर मचा हाहाकर, तीन दिनों से बंद है नल

Raipur News: रायपुर के इस इलाके में पानी को लेकर मचा हाहाकर, तीन दिनों से बंद है नल
newsupdate

प्रावीण्य सूची में शामिल छात्रों को मिलेगा गोल्ड व सिल्वर मेडल, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मानित करेंगे राज्यपाल और सीएम

प्रावीण्य सूची में शामिल छात्रों को मिलेगा गोल्ड व सिल्वर मेडल, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के सम्मानित करेंगे राज्यपाल और सीएम
newsupdate
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.