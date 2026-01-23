Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री

Rada Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री हुई। रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में चल रहे मध्य भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मेले राडा ऑटो एक्सपो-2026 में वाहनों की खरीदी को लेकर ग्राहकों में जबर्दस्त उत्साह दिख रहा है। रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने के कारण राज्य के साथ ही पड़ोसी राज्यों से लगातार खरीदार पहुंच रहे हैं। रोड टैक्स में छूट के साथ ही डीलर्स और कंपनियों के भी आकर्षक ऑफर का लगातार प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।