Rada Auto Expo 2026: रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026, तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री

रायपुर में राडा ऑटो एक्सपो 2026 (Photo Patrika)
Rada Auto Expo 2026: ऑटो एक्सपो में रेकॉर्ड तीन दिन में 5000 वाहनों की बिक्री हुई। रायपुर के श्रीराम बिजनेस पार्क में चल रहे मध्य भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मेले राडा ऑटो एक्सपो-2026 में वाहनों की खरीदी को लेकर ग्राहकों में जबर्दस्त उत्साह दिख रहा है। रोड टैक्स में 50 फीसदी की छूट दिए जाने के कारण राज्य के साथ ही पड़ोसी राज्यों से लगातार खरीदार पहुंच रहे हैं। रोड टैक्स में छूट के साथ ही डीलर्स और कंपनियों के भी आकर्षक ऑफर का लगातार प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।
वाहन खरीदने के लिए राडा के एक्सपो के हर स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ पहुंच रही है। वह दोपहिया, कार, बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों की खरीदी कर रहे हैं। वाहन मेला में एक तरफ पैसेंजर व्हीकल डिस्प्ले किए गए हैं तो दूसरी तरह कमर्शियल व्हीकल की विस्तृत रेंज देखने को मिल रही है। राडा ऑटो एक्सपो जेसीबी एग्रीमैक्स और दूसरे टीवीएस आर्बिटर ईवी की लॉन्चिंग हुई।
इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, राडा के अध्यक्ष रविंद्र भसीन, उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी, सचिव विवेक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मुकेश सिंघानिया, कैट के राष्ट्रय उपाध्यक्ष और राडा के वरिष्ठ पदाधिकारी अमर पारवानी, फाडा के रिसर्च एंड एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया, फाडा के पूर्व स्टेट चेयरमैन अनिल अग्रवाल, जयेश पिथालिया, शशांक शाह, फाडा के स्टेट चेयरमैन विवेक गर्ग उपस्थित थे। राडा के उपाध्यक्ष कैलाश खेमानी ने बताया कि रोड टै्क्स में छूट के कारण ग्राहक उत्साह के साथ में खरीदारी कर रहे हैं।
