CG Election 2023: इस दिन राहुल गांधी, अमित शाह व केसी वेणुगोपाल आएंगे छत्तीसगढ़, चुनावी तैयारी पर करेंगे चर्चा

CG Election 2023: इस दिन राहुल गांधी, अमित शाह व केसी वेणुगोपाल आएंगे छत्तीसगढ़, चुनावी तैयारी पर करेंगे चर्चा

रायपुरPublished: Aug 16, 2023 01:00:45 pm Submitted by: Khyati Parihar

राहुल गांधी, अमित शाह व केसी वेणुगोपाल आएंगे छत्तीसगढ़

Rahul Gandhi will come to Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। खासकर केंद्रीय स्तर के नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे के साथ ही सियासी गलियारों से लगातार खबरें आ रही है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इसके बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल के भी छत्तीसगढ़ दौरे के संकेत मिल रहे हैं।