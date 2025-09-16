77 मेडिकल स्टोर्स पर छापा, 13 में अनियमितता पकड़ी- फूड एंड ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई

CG Medical Store Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर में फूड एंड ड्रग विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई की है। इनमें 13 मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिली है। इन मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को पत्र लिखा गया है। 4 मेडिकल स्टोर में एक दवा की कीमत तय मूल्य से अधिक पाई गई। निर्माता कंपनी पर कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइङ्क्षसग अथॉरिटी दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल में एंट्री की गई है।
जहां अनियमितता मिली है, उनमें कवर्धा के खत्री मेडिकल स्टोर्स, शारदा मेडिकल स्टोर्स, ओम चंद्रवंशी मेडिकल स्टोर्स, कृष्ण मेडिकल स्टोर्स व रियाण पूर्ण मेडिकल स्टोर्स शामिल है। इसी तरह आकाश मेडिकल स्टोर्स कोंडागांव, धन्वन्तरि मेडिकल भिलाई, संजीवनी मेडिकल पिथोरा, श्री राम मेडिकल कांकेर, निषाद मेडिकल बलौदाबाजार, वेलकरे मेडिकल सोमनी राजनांदगाव, वेद मेडिकल बसना, सत्यम मेडिकल बसना में अनियमितता मिली है।
इसमें ओवररेङ्क्षटग से लेकर प्रतिबंधित दवाएं बेचने का मामला शामिल है। यही नहीं 8 फर्मो में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया। सभी को एक सप्ताह का समय दिया गया है। पिछले एक हफ्ते 11 दवाओं का सैंपल जांच के लिए कालीबाड़ी स्थित लैब भेजा गया है। 5 ब्लड सेंटर्स और 4 निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया। जरूरी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है।