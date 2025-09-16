77 मेडिकल स्टोर्स पर छापा, 13 में अनियमितता पकड़ी- फूड एंड ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई

CG Medical Store Raid: छत्तीसगढ़ के रायपुर में फूड एंड ड्रग विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेडिकल स्टोर में छापेमार कार्रवाई की है। इनमें 13 मेडिकल स्टोर में अनियमितता मिली है। इन मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को पत्र लिखा गया है। 4 मेडिकल स्टोर में एक दवा की कीमत तय मूल्य से अधिक पाई गई। निर्माता कंपनी पर कार्रवाई के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइङ्क्षसग अथॉरिटी दिल्ली के आईपीडीएमएस पोर्टल में एंट्री की गई है।