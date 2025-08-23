बदल रहा मानसून का पैटर्न, 30 साल में कई जिलों में बढ़े रैनी-डे, आंकड़े चौंकाने वाले… 25 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट

प्रदेश में मानसून 10 से 15 जून तक दस्तक देने का ट्रेंड रहा है। यहां मानसून में 1124 मिमी व सालभर में 1249.9 मिमी बारिश होती है। इस बार भी 17 जून को राजधानी में मानसून ने दस्तक दी थी। जबकि दंतेवाड़ा में 28 मई को मानसून आ गया था। ट्रेंड रहा है कि बस्तर होते हुए मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय होता है। सितंबर के महीने में बस्तर में 245.2 मिमी औसत बारिश का रिकार्ड है। इसी तरह, कांकेर में 214.6 और दुर्ग में 180 मिमी का औसत दर्ज है। अब देखा जा रहा है कि इन जिलों में अब सितंबर में औसत से 20 से 30 फीसदी ज्यादा बारिश हो रही है।