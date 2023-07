यात्रियों के लिए खुशखबरी, हैदराबाद के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट 12 से, मिलेगी ये खास सुविधाएं...

रायपुरPublished: Jul 06, 2023 12:32:13 pm Submitted by: Khyati Parihar

Raipur Airport : स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हैदराबाद के लिए 12 से 29 जुलाई तक इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट शुरू होगी।

हैदराबाद के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट 12 से

New flight of Indigo Airlines will start: रायपुर । स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से हैदराबाद के लिए 12 से 29 जुलाई तक इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट शुरू होगी। 180 सीटर फ्लाइट का संचालन बुधवार और शनिवार को किया जाएगा। विमानन कंपनी द्वारा सभी ट्रैवल्स संचालकों को इसकी सूचना भेजी गई है। साथ ही उन्हें टिकटों की बुकिंग शुरू करने को कहा गया है।