Raipur: सिस्टम लागू करने उल्टी गिनती शुरू: पुलिस कमिश्नर के पास होगी तीन गुना ज्यादा शक्ति

23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम के लागू होते ही पुलिसिंग में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए सभी जरूरी तैयारी कर ली गई है। दफ्तर से लेकर वाहन, अधिकारिक मुहर और पुलिसिंग का दायरा भी तय कर लिया गया है। अब केवल औपचारिक रूप से इसकी घोषणा करना बाकी रह गया है। गृह विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पहली बार शुरू किए जा रहे कमिश्नरी सिस्टम में पुलिसिंग में बदलाव किया गया है। भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़, पुणे, नागपुर और भुवनेश्नर की कमिश्नरी का अध्ययन कर छ्त्तीसगढ़ मॉडल बनाया गया है। इसमें उक्त सभी शहरों में लागू कमिश्नरी के आधार पर कुछ अलग सेटअप बनाने के कारण ही अधिक समय लगा। लेकिन, सब कुछ तय कर लिया गया है।