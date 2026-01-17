Raipur News: होटल में पकड़ी गई रशियन युवतियां, पूछताछ के बाद पुलिस ने भेजा डिटेंशन सेंटर

Raipur Crime News: तेलीबांधा इलाके के एक होटल से पकड़ी गई उज्बेकिस्तान (रूस) की दो युवतियों को लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। खुफिया ब्यूरो (आईबी) और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों युवतियों से करीब तीन दिनों तक लगातार पूछताछ की। पूछताछ पूरी होने और दस्तावेजों में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।