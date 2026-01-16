ऑपरेशन निश्चय में सफलता! रायपुर पुलिस ने अफीम के साथ तीन लड़कों को पकड़ा, कार्रवाई जारी…

बीते गुरुवार को थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस को सूचना मिली कि न्यू राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के अमलीडीह एक्सप्रेस वे रोड स्थित मुक्ति धाम के पास कुछ लड़के मादक पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना न्यू राजेन्द्र नगर और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। मुखबीर द्वारा बताए गए हुलिये के लड़कों को चिन्हांकित कर पकड़ लिया गया, जो विधि के साथ संघर्षरत नाबालिग थे।