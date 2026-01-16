ऑपरेशन निश्चय में सफलता! रायपुर पुलिस ने अफीम के साथ तीन लड़कों को पकड़ा, कार्रवाई जारी…

रायपुर पुलिस ने अफीम के साथ तीन लड़कों को पकड़ा(photo-AI)
Operation Nischay: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ‘ऑपरेशन निश्चय’ के तहत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान अफीम के साथ तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और एक मोटर साइकिल जब्त की गई।
जानकारी के मुताबिक, जब्त मादक पदार्थों की कुल कीमत लगभग 1,51,100 रुपये है। नाबालिगों को थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्रांतर्गत मुक्ति धाम के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 18(बी) और 22(क) नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
बीते गुरुवार को थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस को सूचना मिली कि न्यू राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र के अमलीडीह एक्सप्रेस वे रोड स्थित मुक्ति धाम के पास कुछ लड़के मादक पदार्थ बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना न्यू राजेन्द्र नगर और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। मुखबीर द्वारा बताए गए हुलिये के लड़कों को चिन्हांकित कर पकड़ लिया गया, जो विधि के साथ संघर्षरत नाबालिग थे।
नाबालिगों की तलाशी के दौरान उनके पास से 0.80 ग्राम ब्राउन शुगर, 71 ग्राम अफीम, 3 मोबाइल फोन और एक मोटर साइकिल बरामद हुई। पुलिस ने इन सबको जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
