रायपुर में लिफ्ट हादसा! सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिरी, सामने आया डरावना वीडियो

सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिरी ( Photo -Patrika )
Raipur Lift Accident: राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके में एक भयावह घटना घटी, जिसमें एक लिफ्ट बेकाबू होकर सातवीं मंजिल से नीचे गिर गई। ( CG News ) घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट में दो महिलाएं ऊपर की ओर जा रही थीं। जैसे ही महिलाओं ने लिफ्ट का पहला गेट खोला, लिफ्ट अचानक बेकाबू हो गई और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। इस दौरान यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में डर का माहौल। लोगों का कहना है कि यदि लिफ्ट सही तरीके से न संचालित हो रही न जांच हो पा रही, जिसके चलते यह हादसा हो गया।
इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को उजागर किया है। जानकर हैरानी होगी कि इस घटना की जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। 24 नवंबर का यह मामला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे जब तक घटना की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं प्राप्त करते, तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह वीडियो रायपुर का या फिर कहीं और का।
