रायपुर

रायपुर में लिफ्ट हादसा! सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिरी, सामने आया डरावना वीडियो

Raipur Lift Accident: शहर के डीडी नगर इलाके में लिफ्ट सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिर गई। गनीमत रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है…

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 26, 2025

raipur lift accident

सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिरी ( Photo -Patrika )

Raipur Lift Accident: राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके में एक भयावह घटना घटी, जिसमें एक लिफ्ट बेकाबू होकर सातवीं मंजिल से नीचे गिर गई। ( CG News ) घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Raipur Lift Accident: बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरी..

वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट में दो महिलाएं ऊपर की ओर जा रही थीं। जैसे ही महिलाओं ने लिफ्ट का पहला गेट खोला, लिफ्ट अचानक बेकाबू हो गई और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। इस दौरान यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में डर का माहौल। लोगों का कहना है कि यदि लिफ्ट सही तरीके से न संचालित हो रही न जांच हो पा रही, जिसके चलते यह हादसा हो गया।

पुलिस को अभी तक इसकी जानकारी नहीं

इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को उजागर किया है। जानकर हैरानी होगी कि इस घटना की जानकारी पुलिस को अभी तक नहीं मिली है। 24 नवंबर का यह मामला है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे जब तक घटना की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं प्राप्त करते, तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह वीडियो रायपुर का या फिर कहीं और का।

Updated on:

26 Nov 2025 12:35 pm

Published on:

26 Nov 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में लिफ्ट हादसा! सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिरी, सामने आया डरावना वीडियो

