रायपुर में लिफ्ट हादसा! सातवीं मंजिल से बेकाबू होकर गिरी, सामने आया डरावना वीडियो

वीडियो में देखा जा सकता है कि लिफ्ट में दो महिलाएं ऊपर की ओर जा रही थीं। जैसे ही महिलाओं ने लिफ्ट का पहला गेट खोला, लिफ्ट अचानक बेकाबू हो गई और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। इस दौरान यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों में डर का माहौल। लोगों का कहना है कि यदि लिफ्ट सही तरीके से न संचालित हो रही न जांच हो पा रही, जिसके चलते यह हादसा हो गया।