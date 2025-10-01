CG News: रायपुर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव, 30 हजार खिलाड़ियों का होगा पंजीयन

सांसद ने महोत्सव के लिए रायपुर, बिरगांव नगर निगम, माना कैम्प नगर पंचायत क्षेत्र को 13 जोन बनाकर न्यूनतम 30 हजार से अधिक खिलाडियों का पंजीयन कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर खेल मंत्रालय के फिट इंडिया मूवमेंट को जनआंदोलन का रूप देना है। इसी के तहत खेल महोत्सव का आयोजन किया जाना है। रायपुर निगम के सभी 10 जोनों के 70 वार्डो में खेल का वातावरण बनाना है।