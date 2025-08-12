लाखों का कर्ज.. बचने कारोबारी ने रची लूट की झूठी कहानी, ऐसे खुला राज

Raipur Loot case: राजधानी के पंडरी इलाके में हुई 15 लाख रुपए की लूट का मामला फर्जी निकली है। मोवा पुलिस ने बताया कि शिकायत करने वाले पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज था, वहीं 15 लाख रुपए एर्जेंट में किसी को देना था। इससे बचने के लिए पूरी कहानी गढ़ी थी। ( CG News ) उसी ने ही अपना मोबाइल, अंगूठी झाड़ियों में फेंका था। क्राइम ब्रांच की टीम को घटनास्थल पर मिले मोबाइल व अंगूठी ने पूरे मामले को सुलझा दिया। वहीं पूछताछ में शख्स ने पूरी बात बताई।
बोरिंग पार्ट्स का कारोबारी चिराग जैन ने सोमवार को पुलिस से शिकायत की थी, गंज मंडी रेलवे फाटक के पास बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया।
कारोबारी ने बताया था कि उनका 15 लाख कैश व सोने की अंगूठी लूटकर भाग निकले। वहीं जांच में कोराबारी का मोबाइल और अंगूठी घटनास्थल के पास ही झाड़ियों में मिला। वहीं शहरभर में अज्ञात वाहनों की जांच करने के बाद कुछ पता नहीं चला। हालांकि पूछताछ में कारोबारी के संदिग्ध बयान ने घटना से पर्दा उठा गया। कारोबारी चिराग ने बताया कि 1 करोड़ के कर्ज के चक्कर में आकर उसने यह कहानी गढ़ी।