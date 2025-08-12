लाखों का कर्ज.. बचने कारोबारी ने रची लूट की झूठी कहानी, ऐसे खुला राज

Raipur Loot case: राजधानी के पंडरी इलाके में हुई 15 लाख रुपए की लूट का मामला फर्जी निकली है। मोवा पुलिस ने बताया कि शिकायत करने वाले पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज था, वहीं 15 लाख रुपए एर्जेंट में किसी को देना था। इससे बचने के लिए पूरी कहानी गढ़ी थी। ( CG News ) उसी ने ही अपना मोबाइल, अंगूठी झाड़ियों में फेंका था। क्राइम ब्रांच की टीम को घटनास्थल पर मिले मोबाइल व अंगूठी ने पूरे मामले को सुलझा दिया। वहीं पूछताछ में शख्स ने पूरी बात बताई।