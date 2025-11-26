Raipur: नेत्रदान के लिए आगे आया महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज

नेत्रदान महादान अभियान में लगे विक्रम हिशीकर ने बताया कि परिवार में हुए शोक के समय भी स्थिर रहकर, अपना गम भूलकर दो दृष्टिहीनों की ख़ुशी के लिए स्व. ओमप्रकाश नारायण राव लेले (74 वर्ष) का नेत्रदान (Eye Donation) परिजनों ने कराया। ओमप्रकाश लेले का 25 नवंबर को सुबह 9 बजे निधन हो गया था। आंखों का महत्व समझते हुए शोक संतप्त छोटे भाई नंदकिशोर और उनकी पत्नी अलका नंदकिशोर द्वारा उनके नेत्र दान का निर्णय लिया गया। तब एक निजी अस्पताल के सहयोग से उनका नेत्रदान संपन्न कराया गया।