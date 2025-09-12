Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश: नेत्रदान पर भ्रांतियां क्यों भारी, महादान परिजनों की जागरुकता से संभव

नेत्रदान पखवाड़े के दौरान सिर्फ दो आंखें ही मिली महादान, वेटिंग लिस्ट 200 की

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Sep 12, 2025

Opinion

प्रति वर्ष सरकार द्वारा लोगों और समाज को जागरूक करने के लिए नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इस सरकारी आयोजन के द्वारा नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका असर भी नजर आ रहा है। कुछ ही सही, पर लोग समझने लगे हैं आंखों का महत्व। वे लोग नेत्र (कॉर्निया) दान के लिए आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 वर्षों में नेत्रदान करने वालों की संख्या बढ़ी भी है। बावजूद इसके यह संख्या उस सूची से काफी कम है, जिन्हें यह दुनिया देखने के लिए किसी के महादान की प्रतीक्षा है।

अभी दो दिन पहले नेत्रदान पखवाड़ा (25 अगस्त से 8 सितंबर) समाप्त हुआ। इस दौरान राजधानी रायपुर के आंबेडकर अस्पताल के आई-बैंक को मात्र दो आंखें महादान में मिली हैं, जबकि इसी आई-बैंक की वेटिंग लिस्ट को देखें तो 200 लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में सात आई-बैंक हैं। इन सभी आई-बैंकों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। अब सवाल उठता है कि ऐसे क्या कारण हैं कि नेत्रदान को प्रेरित करने के लिए नियमित प्रचार और जागरुकता अभियान चलने के बावजूद लोग महादान नहीं कर रहे हैं? इसमें अगले जन्म संबंधी भ्रांति तो है ही, और कुछ नेत्रदान को लेकर सजगता का अभाव भी है। सजगता का अभाव मतलब यह कि किसी व्यक्ति ने अगर नेत्रदान का संकल्प लिया है तो उसे समय-समय पर अपने परिजनों और मित्रों से इस संबंध में बताते रहना चाहिए। इससे होगा यह कि सभी को पता होगा कि महादान का संकल्प लिया गया है और उस संकल्प को उस व्यक्ति के इस दुनिया से जाने के बाद पूरा करना है। निधन के बाद एक तय अवधि में नेत्रदान करना होता है। परिजनों को इसका विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि जरूरतमंद के परिजनों में भी जागरुकता का अभाव है। वे भी समय की महत्ता का ध्यान नहीं रखते। सूचना के बावजूद वे समय पर मरीज को लेकर अस्पताल नहीं पहुंचते। इससे उस महादानी का संकल्प पूरा नहीं हो पाता है। जब दोनों व्यक्तियों के परिजन सजग रहेंगे, तभी महादान सार्थक हो सकेगा। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

Updated on:

12 Sept 2025 02:01 am

Published on:

12 Sept 2025 02:00 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: नेत्रदान पर भ्रांतियां क्यों भारी, महादान परिजनों की जागरुकता से संभव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.